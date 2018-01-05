В России 5 декабря начался сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения на президентские выборы действующего главы государства Владимира Путина. Первые два пункта сбора открылись в Хабаровске, сообщил «Интерфаксу» представитель движения «Волонтеры Победы» в регионе.
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Подписи начали собирать в торговых центрах «Южный парк» и «НК Сити», уточнил он. Сбор подписей продолжится в субботу, 6 января. Затем, после перерыва на выходные, подписи продолжат собирать вплоть до 31 января, добавил представитель движения.

Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей. О том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, президент сообщил на пресс-конференции 14 декабря. При этом он отметил, что будет рассчитывать на поддержку партий и общественных организаций. Комментируя свои цели на посту главы государства, Путин отметил, что собирается пойти на новый срок чтобы повысить доходы россиян. По мнению Путина, власть и общество должны сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования и других сферах.

Самовыдвижение Путина 26 декабря поддержала инициативная группа из 668 избирателей. Она провела собрание в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ. Председателем группы была руководитель образовательного центра «Сириус» в Сочи Елена Шмелева. Путина на мероприятии не было.

Телеканал "Дождь"
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