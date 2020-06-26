В России началось голосование по поправкам к Конституции. Фото странных избирательных участков

Утром четверга начали появляться первые фотографии с избирательных участков. Большинство из них имели всем привычный вид. В такой обстановке, например, голосовал лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

Многим обычным людям тоже удалось проголосовать в понятной обстановке.

Но вскоре в соцсетях стали появляться свидетельства с избирательных участков, которые работают в неожиданном формате.

Сначала председатель приморского отделения "Партии Роста" Кирилл Батанов опубликовал видео из Владивостока, где один из участков оборудован в багажнике автомобиля.

В участковой комиссии изданию объяснили, что голосование проводят таким способом из-за дождя.

В то же время глава ЦИК Элла Памфилова в четверг заявила, что такое невозможно.

"Никто не голосует на лавочках и на багажниках машин. Никакого голосования на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет", — сказала она на заседании ЦИК.

Такую же, как во Владивостоке, технологию решили применить и в Еврейской автономной области.

Существует также модификация избирательного участка, работающего на каменной плите.

Еще один вариант — голосование на пне.

В селе Комаровка Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. pic.twitter.com/KArkce8eiA — Daniil Ken (@daniilken) June 25, 2020

Во многих регионах на улице были установлены шатры для голосоваиня. А в иных случаях было решено обойтись и без них.

При этом законодательство России не запрещает проводить на улице голосование по внесению поправок в Конституцию. Издание "Медуза" обратило внимание на рекомендации по голосованию в условиях пандемии коронавируса, утвержденные еще 10 июня.

В частности, в них говорится, что если помещение, где обычно проводят голосование, не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности, можно оборудовать площадку на открытом воздухе.