В России начали использовать "закон о фейках". Первой стала Мизулина

Что стало поводом?



В субботу, 6 апреля, газета "Московский комсомолец" сообщила, что Мизулина обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность занятий йогой в московских следственных изоляторах. По версии издания, занятия были приостановлены.

"МК" утверждает, что в основу обращения сенатора к генпрокурору стало письмо общественного деятеля Александра Дворкина, которого российские СМИ называют экспертом по религиозным сектам. Из пересказа газеты следует, что, по мнению Дворкина, позы йоги могут вызывать сексуальное возбуждение, "что приведет к гомосексуализму за решеткой".

Заметку в "МК" написала журналист издания Ева Меркачева, по совместительству — замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которая следит за правами человека в местах принудительного содержания. Йога в московских следственных изоляторах появилась год назад с подачи ОНК, утверждает Меркачева. По версии Меркачевой, после письма Дворкина в СИЗО "нагрянула прокурорская проверка".

Что заявила Мизулина?



Сенатор считает публикацию в "МК" фейковой новостью, административная ответственность за которые была введена в этом году специальным законом. Сам факт обращения к генпрокурору Чайке она не отрицает.

"Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более "запретить йогу", — цитирует заявление сенатора ее пресс-служба.

Мизулина планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор по факту распространения фейковых новостей, сообщает пресс-служба. Сенатор утверждает, что не оставляет без ответа ни одно обращение граждан. "Почему в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую истерию?" — недоумевает Мизулина. Чье обращение послужило поводом написать запрос в прокуратуру и что именно было в этом запросе, Мизулина не уточнила.

"Этот человек странный"



Дворкин накануне заявил, что Меркачева выдернула из контекста часть его письма. "Это очень виртуозно вырезанный из контекста фрагмент, — сказал он радиостанции "Говорит Москва". — Госпожа Меркачева выдернула кусочек моего письма Мизулиной из контекста. — В основном письме говорится, что такие вещи делать без проверки нельзя, особенно с такими зависимыми людьми как заключенные. Я настаивал, чтобы серьезно проверить человека, который проводил занятия. На сайте кундалини-йоги он утверждает, что он бывший наркоман, но сейчас он наркоман кундалини-йоги".

Дворкин назвал правозащитницу Меркачеву "членом этой секты" и инструктором по йоге, увидев в привлечении арестантов СИЗО к занятиям по йоге "конфликт интересов": "Она продвигает свою собственную организацию".

"Я никогда не была членом федерации кундалини-йоги. Где Дворкин это увидел, для меня загадка", — сказала Меркачева. Она уточнила, что у нее есть диплом инструктора по хатха-йоге, а это другое направление, "исключительно оздоровительное".

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сказал радио "Говорит Москва", что занятия йогой возобновятся к концу недели, начавшейся 8 апреля. По его мнению, они улучшают здоровье содержащихся в СИЗО. О Дворкине замглавы ФСИН отозвался так: "Этот человек странный".

Приостановку занятий в СИЗО он объяснил так: "Преподавать или вести занятия могут только те, кто является работником СИЗО. А посторонние должны оформлять это как свидание, следователь должен дать разрешение, вот в чем загвоздка".

Законы о фейках и оскорблении власти



В середине декабря в Госдуму внесли два законопроекта: о штрафах за публикацию "недостоверной информации под видом достоверных сообщений" (фейковых новостей) и штрафах за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, официальным символам и органам власти.

Несмотря на критику, оба законопроекта были приняты Госдумой. 18 марта их подписал президент Владимир Путин.

На прошлой неделе, 2 апреля, стало известно, что Роскомнадзор начал применять закон об оскорблении власти. Несколько ярославских изданий получили предписание удалить новость о граффити о президенте Владимире Путине на здании областного управления МВД, которое власти сочли оскорбительным.

Генпрокуратура, которая по закону должна обращаться в Роскомнадзор с требованиями принять меры в отношении СМИ, заявила, что не просила удалить информацию о граффити. Представитель Роскомнадзора заявил, что его ведомство предпринимает "профилактические меры".

Что такое "фейковые" новости?



К "фейковым" новостям закон относит "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или создать помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Если такая информация будет обнаружена в зарегистрированном интернет-СМИ, Роскомнадзор предупредит редакцию о необходимости удалить ее в течение суток. В противном случае оно будет заблокировано.

Остальные интернет-ресурсы, в том числе аккаунты пользователей соцсетей, должны быть заблокированы без предупреждения (по аналогии с блокировкой сообщений о готовящихся акциях протеста, не согласованных с властями).

Закон не распространяется на бумажные издание, такие как "Московский комсомолец", но его действие распространяется на сайт "МК".