Нохрин рассказал, что его избили в помещении библиотеки, куда привели для досмотра. По словам заключенного, сотрудники колонии также применили электрошокер. "Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", — говорится в акте опроса Нохрина.
Заключенный утверждает, что в издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина, по его словам, в колонии были избиты еще несколько человек.
Евгений Афанасьев рассказал юристам, что слышал крики заключенных, которых содержат в других камерах. "Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: „Что вы делаете, я диабетик“, потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно", — говорится в акте опроса Афанасьева. Он также утверждает, что сотрудники колонии применили газ, когда другие заключенные "начали интересоваться, что происходит, кого бьют": "У нас началось слезоточение, кашель, в горле горело от газа".
Юристы встретились с заключенными 11 июля, через три дня после избиений в колонии. Они передали в Следственный комитет письменные акты опроса двух заключенных, подали заявление о преступлении и уведомили прокурора. Ответа на заявление юристы не получили.
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