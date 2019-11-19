"В результате обвала провалился в яму автомобиль "Лада Ларгус", к сожалению, имеются погибшие", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.
Следственно-оперативная группа, а также руководство Следственного управления выехали на место происшествия.
Причиной аварии стал прорыв трубы горячего водоснабжения, сообщает ТАСС.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на руководителя отдела криминалистики СУ СК по Пензенской области Максима Смирнова, в яме был кипяток.
В Пензе легковушка провалилась под асфальт — есть погибшие https://t.co/D6RIRBYMFZ #Помощь pic.twitter.com/7jo74dWMgF— russia1penza (@russia1penza) 19 ноября 2019 г.
Провал на Аустрина: в трагедии погибли два человека https://t.co/vhfMsVQf8M pic.twitter.com/yv4a1LScoZ— russia1penza (@russia1penza) 19 ноября 2019 г.
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