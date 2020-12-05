В России, Москве, Петербурге новые рекорды по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России за сутки скончались 508 человек. Всего в стране выявлен 2 431 731 заболевший и 42 684 умерших. В Москве скончались 74 человека, в Петербурге - 51.

Наименьшие темпы прироста за сутки показали Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Марий Эл, Дагестан, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Выписаны за сутки 27 644 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 916 396.