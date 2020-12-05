В России, Москве, Петербурге новые рекорды по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России за сутки скончались 508 человек. Всего в стране выявлен 2 431 731 заболевший и 42 684 умерших. В Москве скончались 74 человека, в Петербурге - 51.
Наименьшие темпы прироста за сутки показали Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Марий Эл, Дагестан, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Выписаны за сутки 27 644 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 916 396.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Реакция профессора на очередной антирекорд: на Рождество и Новый год больных будет еще больше (3)
В субботу сообщили, что за прошедшие сутки в Литве...
Еще один антирекорд: в Литве за сутки установили 2848 новых случаев коронавируса (114)
За сутки в Литве от коронавируса скончался 21 человек,...
Врачи после нового антирекорда просят о помощи: мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас (71)
В Литве ежедневно растет количество больных...
Скорая помощь из Вильнюса ехала по экстренному вызову в Укмерге, пациентка не выжила (13)
"Врачи скорой помощи передали пациенту с температурой в...
Паланга с понедельника вводит удаленное обучение для все учеников
Мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщает, что с...