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Коронавирусная статистика в России снова продемонстрировала рекорд: за сутки в стране выявлено 28 782 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Максимумы также отмечены в Москве и Санкт-Петербурге, где выявлено соответственно 7993 и 3726 новых случаев заболевания.
В России, Москве, Петербурге новые рекорды по числу заболевших COVID-19 за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

В России за сутки скончались 508 человек. Всего в стране выявлен 2 431 731 заболевший и 42 684 умерших. В Москве скончались 74 человека, в Петербурге - 51.

Наименьшие темпы прироста за сутки показали Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Марий Эл, Дагестан, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Выписаны за сутки 27 644 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 916 396.

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