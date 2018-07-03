Россия создаст альтернативный интернет только при самых неблагоприятных условиях, но обладает для этого всеми возможностями. Об этом заявил ТАСС директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.
Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš griežtesnę interneto kontrolę
© AFP / Scanpix

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров», — рассказал Рогачев.

Он отметил, что если продолжится «насаждение двойных стандартов», то тогда будет можно говорить о создании «какого-то параллельного интернета». Однако политика России при этом не нацелена на его обособление, подчеркнул Рогачев.

Представитель МИДа добавил, что при этом у России есть возможности, в том числе технические, интеллектуальные и финансовые, для создания альтернативного интернета.

В то же время Рогачев заметил, что цензура в западных странах развита гораздо больше, однако Россия будет «прикрывать» интернет в случаях призывов к терактам и противодействия экстремизму.

30 апреля в Москве прошла акция протеста против Роскомнадзора и блокировки мессенджера Telegram. Тогда, по данным полиции, участниками митинга стали около 7,5 тыс. человек. Затем 13 мая в столице прошла вторая акция в защиту интернета.

РБК
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