Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил, что о массовой гибели пчел сообщают из 20 регионов.

Проблема затронула, в частности, Брянскую и Курскую области, районы к югу от Москвы, а также Саратов и Ульяновск.

Бутов предполагает, что производство меда в результате может сократиться на 15-20%.

По словам официальных лиц, гибель пчел связана с грубыми нарушениями сельхозпроизводителями правил безопасного применения пестицидов и отсутствием необходимого контроля за этим процессом.

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано жаловалась, что начиная с 2011 года служба утратила большую часть своих полномочий по контролю над использованием пестицидов.

Россия производит около 100 тыс. тонн меда в год. Арнольд Бутов сообщил, что члены профсоюза собирают данные о потерях в популяциях пчел, чтобы к 1 августа представить подробный отчет российскому правительству.

Подсолнухи и гречка - это только лишь две основные культуры, опыляемые пчелами в России. Фруктовые сады также опыляются пчелами. Есть опасения, что гибель пчел приведет к росту не только цен на мед, но и на другие популярные продукты.

Проблемы в Европе

Сокращение популяции пчел вызвало тревогу в странах Европы. Эксперты считают, что причиной кризиса стало сочетание нескольких факторов: изменение климата, применение пестицидов, особенно неоникотиноидов, и заражение ульев клещами.

В апреле 2018 года ЕС ввел почти полный запрет на неоникотиноиды из-за вреда, который они наносят пчелам и другим насекомым-опылителям.

Пчеловоды во Франции подняли тревогу в июне этого года, сообщив о массовой гибели целых колоний пчел.

Президент фермерского союза MODEF Роберт Эйгойн заявил, что первая часть сезона была катастрофической.

Он и другие пчеловоды винят в проблемах изменение климата, отмечая, что вслед за заморозками, которые сопровождались сильным северным ветром, во Франции наступила сильная жара.

В предыдущие годы у французских производителей складывалась похожая ситуация: так, в 2016 году было собрано всего 9 тыс. тонн меда, тогда как норма - около 20 тыс. тонн.

Франция является одним из основных производителей меда в ЕС наряду с Испанией, Германией, Румынией, Польшей, Венгрией и Грецией.

Ежегодно в ЕС производится около 250 тыс. тонн меда. Евросоюз является вторым по величине производителем в мире, в то время как Китай производит более 500 тыс. тонн в год.

В мае Европейская комиссия приняла инициативу под названием "Спасите пчел!", которая призывает к более активным мерам по улучшению биоразнообразия с помощью природоохранных инициатив, запретов на использование пестицидов и ограничений на использование удобрений.

Если авторы этой инициативы соберут миллион подписей в течение года, Еврокомиссия должна будет рассмотреть возможность принятия законодательного акта по этому предложению.

Комиссия выделит 120 млн евро в ближайшие три года на поддержку сектора пчеловодства в ЕС. Такую же общую сумму выделят государства-члены ЕС.