Наименьшее количество преступлений зафиксировано в Ингушетии - 35 случаев (76,1% к соответствующему периоду 2018 года).
В Москве количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по итогам I полугодия составило 3586 (97,6% к соответствующему периоду 2018 года), в Московской области - 5387 (90,2%), в Санкт-Петербурге - 1792 случая (108,9%).
Напомним, в 2011 году была обнародована статистика, согласно которой большинство преступлений в России совершалось в пьяном состоянии. "К сожалению, следует признать, что более 50 процентов преступлений, за которые они (заключенные) отбывают наказание, были совершены в состоянии алкогольного опьянения", - сказал заместитель директора ФСИН Алексей Величко.
Кроме того, 11 процентов осужденных стали преступниками в состоянии наркотического опьянения.
Также почти 60 процентов осужденных не имеют семьи, а 20 процентов утрачивают связь с родственниками после приговора, добавили в руководстве ФСИН.
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