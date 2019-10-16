Количество преступлений в России (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в первом полугодии 2019 года сократилось на 8,7%, до 167,97 тысяч, сообщили "Интерфаксу" в Центре разработки национальной алкогольной политики. Наибольшее количество "пьяных" преступлений было зафиксировано в Башкирии - 6669 случаев (84,5% к соответствующему периоду 2018 года) и Свердловской области - 6455 случаев (96,4%).
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Наименьшее количество преступлений зафиксировано в Ингушетии - 35 случаев (76,1% к соответствующему периоду 2018 года).

В Москве количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по итогам I полугодия составило 3586 (97,6% к соответствующему периоду 2018 года), в Московской области - 5387 (90,2%), в Санкт-Петербурге - 1792 случая (108,9%).

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Напомним, в 2011 году была обнародована статистика, согласно которой большинство преступлений в России совершалось в пьяном состоянии. "К сожалению, следует признать, что более 50 процентов преступлений, за которые они (заключенные) отбывают наказание, были совершены в состоянии алкогольного опьянения", - сказал заместитель директора ФСИН Алексей Величко.

Кроме того, 11 процентов осужденных стали преступниками в состоянии наркотического опьянения.

Также почти 60 процентов осужденных не имеют семьи, а 20 процентов утрачивают связь с родственниками после приговора, добавили в руководстве ФСИН.

NEWSru.com
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