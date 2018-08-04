"Жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста. При этом мы дадим людям возможность проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес", - сообщается в анонсе мероприятия на сайте свердловского областного отделения КПРФ.
В партии считают правильным "оказывать давление на единороссов не только подписями и митингами, но и максимальной оглаской их личной роли в происходящем. "Как вы видите, воспринимается это депутатами очень болезненно и действительно может привести к положительному результату", - отмечают коммунисты.
В конце июля в Ярославле на "заборе позора" появились плакаты с портретами местных депутатов Госдумы, также проголосовавших 19 июля за принятие в первом чтении законопроекта по пенсионной реформе. Правда, провисели они несколько часов, но фотографии разошлись по соцсетям.
Чести красоваться на "заборе позора" удостоились три депутата нижней палаты парламента от Ярославской области - Александр Грибов, Илья Осипов и Валентина Терешкова. Портрет Валентины Терешковой сопроводили надписью "в скафандре не слышу людей".
При рассмотрении законопроекта о повышении пенсионного возраста 19 июля в Госдуме присутствовали 329 членов фракции "Единая Россия", из них 328 проголосовали за реформу, против оказалась Наталья Поклонская. Еще восемь членов фракции не принимали участие в голосовании. Также против проголосовал 101 депутат от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Законопроект в итоге был принят в первом чтении.
В середине июня российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста для мужчин должно растянуться на 10 лет и завершиться в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. Это вызвало резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста в российских городах.
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