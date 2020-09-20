В России коэффициент распространения коронавируса SARS-CoV-2 (эффективное репродуктивное число, индекс репродукции R) достиг максимального уровня с начала мая. Этот показатель в среднем по России достиг 1,08, а в Москве - 1,14, сообщил оперативный штаб в воскресенье, 20 мая. Оба коэффициента - рекордные с 8 мая.

Индекс репродукции - это показатель, определяющий число людей, которых может инфицировать один больной до его изоляции. Он вычисляется на основе данных по приросту новых случаев за последние восемь суток: сумма заражений за последние четыре дня делится на сумму заражений за предыдущие четыре дня.

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Ранее оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 6148 новых случаев инфекции. Это максимальное значение с 18 июля. Общее количество заражений в России с начала пандемии составило 1 103 399. За сутки число умерших от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 79 человек - до 19418-ти.

Рост заражений коронавирусом - в Германии и во всем мире

В Германии, как и по всей Европе, также продолжается рост заражений. По данным Института Роберта Коха (RKI) на 19 сентября, в стране за сутки было зарегистрировано 2297 новых случаев коронавируса. Индекс репродукции вырос с 1,16 до 1,27. Данные за 20 сентября значительно ниже - 1345 новых случаев, но это может быть вызвано тем, что из-за выходных в RKI поступили данные не от всех федеральных земель.

Во всем мире, по данным портала Worldometer на 14.00 мск, число зарегистрированных случаев коронавируса составило 31 022 401, в том числе 962 032 - с летальным исходом. Абсолютным лидером остаются США, где данные по заражаемости вплотную приблизились к семи миллионам (6 968 918 человек). От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в США скончались 203 844 человека.