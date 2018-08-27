По словам главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш (входит в Госкорпорацию "Ростех") Олега Фаустова, "экзоскелет увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени".
Фаустов добавил, что в скором времени активный экзоскелет позволит солдатам переносить больше снаряжения и вооружения, быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи. Конструктор признал, что пока основной проблемой создания экзоскелетов с электродвигателями является отсутствие аккумулятора с необходимыми характеристиками, но работы в этом направлении ведутся.
По словам председателя военно-научного комитета Сухопутных войск Александра Романюты, активный экзоскелет должен появиться в солдатской экипировке "Ратник-3" к 2025 году.
В августе на форуме "Армия-2018" госкорпорация "Ростех" представила действующий образец пассивного экзоскелета, разработанного ЦНИИточмаш совместно с компанией "ГБ Инжиниринг". Пассивный экзоскелет представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее суставы человека, и, в отличие от активных, не имеет источников питания, сервоприводов, электроники, разного рода датчиков, что делает его более надежным, легким (от 4 до 8 кг в зависимости от комплектации), абсолютно автономным и простым в обслуживании.
Пассивный экзоскелет увеличивает физические возможности бойца и разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей или при проведении штурмовых операций. Устройство может подгоняться по росту и комплектности под конкретного военнослужащего.
На форуме "Армия-2018" Ростех представил экзоскелет для экипировки "солдата будущего". Изготовленная из легкого углепластика конструкция разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг и обеспечивает защиту суставов.https://t.co/RoQ87aZB9Q pic.twitter.com/Dr586rsjsG— Rostec (@RostecRussia) August 21, 2018
В настоящее время для экипировки второго поколения "Ратник", которая поставляется в войска, создан механический экзоскелет, не оснащенный сервоприводами, но позволяющий снять нагрузку с опорно-двигательного аппарата при переносе рюкзака весом до 50 килограммов, напоминает Лента.ru.
Разработка боевой экипировки "Ратник" началась в России в 2000-х и полностью завершилась в конце мая 2015 года. Комплект включает полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления. В него также входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и прочее. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку "Ратника" в войска.
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