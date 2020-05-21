В России хотят принять закон о принудительной "самоизоляции", дающий властям право ограничивать свободы граждан

В нем пропишут само определение понятия "самоизоляции", также будет разработан порядок установления такого режима, а правительству и региональным властям дадут полномочия объявлять и вводить режимы "самоизоляции", ограничивающие в правах граждан Российской Федерации.

Инициатива о возможности введения на территории России карантинных режимов содержится в предложениях комитета по конституционному законодательству Совета Федерации РФ. Авторы этого законопроекта объяснили необходимость изменения закона "О защите населения и территорий от ЧС" в связи с "реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях".

Инициаторы поправок в закон о ЧС отмечают, что пандемия коронавируса показала, что подобные чрезвычайные ситуации отныне будут происходить периодически, с разной регулярностью - ожидаются вторая и третья волны коронавирусной инфекции COVID-19, а также возможны пандемии иных вирусов. Поэтому в Совете Федерации предлагают установить на будущее новые "правила игры".

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Как пояснила РИА "Новости" первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, "в связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", - заявила она.

То, что подобные поправки будут приняты законодателями и введены, сомнений не вызывает. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев уже поддержал предложение закрепить на законодательном уровне понятие "самоизоляция", отметив, что юристы не могут гадать о сроках пандемии коронавирусной инфекции и о возможности второй волны.

"В процессе подготовки законопроекта выйдем на конкретное разграничение пределов полномочий", - заявил сенатор. "Мы должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было четкое понимание, что такое самоизоляция, когда мы можем ее вводить, в каких пределах, ее порядок и так далее", - сказал Полетаев.

Отметим, что внесение понятия "самоизоляция" в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" подразумевает, что в случае принятия поправок во время следующих эпидемий или волн коронавируса в России может быть объявлен режим ЧС, в рамках которого и будет вводиться "самоизоляция".

Пока при режиме ЧС строгих ограничений нет, и он не подразумевает ограничения прав и свобод граждан (в отличие от режима ЧП - чрезвычайного положения). В законе о режиме ЧС есть даже специальная оговорка, что дополнительные меры властей, направленные на защиту от угроз и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, не могут ограничивать права и свободы человека. Однако вводимые повсеместно режимы "самоизоляции" уже дали властям возможность устанавливать все новые и новые ограничительные меры, которые прямо противоречат законодательству.

После же внесения поправок о принудительной "самоизоляции" при введении чрезвычайной ситуации права и свободы россиян могут быть ограничены легально (к примеру, свобода передвижения).