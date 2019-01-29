Министерство юстиции России предлагает освобождать от ответственности за коррупционные преступления, совершенные "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Уведомление о начале разработок соответствующих поправок в законодательство РФ опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов, сообщает в понедельник, 28 января, издание "Ведомости".
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Таким образом законодательство о противодействии коррупции в России, возможно, будет смягчено. К разработке поправок, помимо Минюста, привлечены Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Реформа является одним из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин", — говорится в сопроводительном тексте к документу. После общественного обсуждения Минюст собирается опубликовать примеры случаев, когда несоблюдение антикоррупционных требований не являлось правонарушением.

Deutsche Welle
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