Таким образом законодательство о противодействии коррупции в России, возможно, будет смягчено. К разработке поправок, помимо Минюста, привлечены Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Реформа является одним из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.
"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин", — говорится в сопроводительном тексте к документу. После общественного обсуждения Минюст собирается опубликовать примеры случаев, когда несоблюдение антикоррупционных требований не являлось правонарушением.
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