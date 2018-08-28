На днях управление ФАС России по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов компании "Аквилон Инвест". В решении эксперты назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком.
В ведомство поступила жалоба на рекламный щит с изображением женщины, измеряющей себе сантиметровой лентой грудь, и подписью "У нас маленькие цены и много комплексов".
На другой рекламной фотографии этой компании женщина стояла спиной, сняв рубашку. Подпись к фото гласила: "Дешевле, чем снять!".
Жалобщики посчитали рекламу сексистской, заявив, что она оскорбляет и унижает женщин, и основана на эксплуатации сексуальности женского тела.
Экспертный совет ведомства согласился с заявителем. Он указал, что такая реклама содержит "оскорбительный образ в отношении женского пола". Такой вывод они сделали, отметив, что реклама указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".
На просьбу Русской службы Би-би-си пояснить критерии такого заключения архангельское УФАС пока не ответило.
В УФАС замечают, что решения носят рекомендательный характер и они субъективны. Для принятия решения ведомству достаточно опроса на сайте, где "значимое" количество людей посчитают рекламу неэтичной, а также мнения экспертного совета.
За наличие в первой картинке непристойного и оскорбительного проголосовали 23 человека из 32 опрошенных, во второй - 12 из 13.
Материалы по поводу первого плаката передадут для возбуждения дела об административном правонарушении, юрлицу грозит до полмиллиона рублей штрафа.
Второй плакат был размещен более года назад - 13 июля 2017 года. Для наказания по этому делу уже истек срок давности.
К моменту рассмотрения дела оба рекламных плаката были уже сняты.
Потребительское отношение к женщине
В ФАС регулярно проверяют жалобы на сексистскую рекламу с полуобнаженными женщинами и мужчинами и нередко выносят решения о ее недопустимости. Мотивировки могут быть самые разные: от оскорбления женщин и женского тела до нарушения моральных устоев общества.
Так, в 2015 году Свердловское УФАС сочло недопустимой рекламу смартфонов в листовке. На фотографии была изображена крупным планом женская грудь в глубоком декольте с подписью "4999 руб.". Эксперты УФАС тогда решили, что реклама "формирует потребительское отношение к женщине и женскому телу".
"Цена смартфона нанесена непосредственно на футболку, тем самым еще больше акцентируя внимание на области глубокого декольте, оголяющего часть пышной груди девушки-модели", - пояснили тогда в ведомстве. Компанию тогда оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Иногда эксперты прибегают к помощи других нравственных ориентиров. Например, УФАС по республике Татарстан при оценке рекламы массажного салона в одном из журналов, где были "фотографии женщины в откровенном образе", направило запрос главе епархии - архиепископу Казанскому и Татарстанскому Анастасию. От него пришел ответ, что в рекламе действительно есть непристойные фото. Салон был оштрафован на 300 тысяч рублей.
В некоторых подобных случаях ФАС не усматривает сексизма - так было, например, с кампанией "Застрахуй ее!" "Альфастрахования" в 2013 году. Ее слоганы гласили: "Купил "немку"? Застрахуй ее быстро и без прелюдий!" или "Холодных "шведок" заводит горячая цена". На рекламных картинках были изображены девушки в национальных одеждах - но их образ нельзя было назвать откровенно сексуальным. В итоге эксперты решили, что если название национальности в рекламе приведено в кавычках, оно не может быть воспринято как относящееся к человеку.
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