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В России за последние сутки в России выявлено 5488 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 119 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 057 362 заболевших и 18 484 умерших. Из больниц за сутки выписано 5428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 873 535.
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