В России число зарегистрированных случаев COVID-19 приближается к 200 000

Россия остается на пятом месте в мире по числу заболевших, но приближается к показателям Великобритании, где на сегодняшний день, по данным портала Worldometers, зарегистрировано 211 364 случаев COVID-19, и Италии (217 185 заболевших).
В Москве за последние сутки выявлено 5667 заболевших (всего 104 189), 85% новых случаев - люди младше 65 лет. В Московской области прирост составил 1075 человек, в Санкт-Петербурге - 425.
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