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За последние сутки в России выявлено 10 817 заболевших коронавирусом в 84 регионах, из них 4399 (40,7%) - без клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Также отмечено 104 случая смерти. Всего в стране выявлено 198 676 заболевших в 85 регионах и 1827 умерших. За весь период выписано по выздоровлению 31 916 человек (5308 за сутки).
В России число зарегистрированных случаев COVID-19 приближается к 200 000
© Itar-Tass / Scanpix

Россия остается на пятом месте в мире по числу заболевших, но приближается к показателям Великобритании, где на сегодняшний день, по данным портала Worldometers, зарегистрировано 211 364 случаев COVID-19, и Италии (217 185 заболевших).

В Москве за последние сутки выявлено 5667 заболевших (всего 104 189), 85% новых случаев - люди младше 65 лет. В Московской области прирост составил 1075 человек, в Санкт-Петербурге - 425.

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