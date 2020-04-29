В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам человек, умерших за сутки - больше 100

Всего в стране зарегистрировано 99 399 заболевших в 85 регионах и 972 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человек (1830 выписаны за сутки). Россия остается на восьмом месте в мире по числу заболевших. В Турции, которая находится на седьмом месте, по последним данным статистического портала Worldometers, общее число заразившихся составляет 114 653.
В Москве отмечено 2220 новых случаев заражения и 67 смертей. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 50 646 заболевших. Среди новых заболевших 39% - люди от 18 до 45 лет; 38% - от 46 до 65 лет; 10,2% - от 66 до 79 лет; 5,3% - старше 80 лет; 7,5% - дети.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученые предупреждают: возможен кратковременный скачок числа заболеваний (12)
Если жители Литвы по-прежнему будут дисциплинированы,...
В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом (74)
По новейшим данным Национального центра общественного...
Премьер-министр Литвы обещает жителям помощь на сумму почти в 1 млрд. евро (67)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...
Как карантин повлиял на привычки жителей Литвы: больше всего тратили еду и азартные игры (45)
"В Литве общий уровень потребления во время карантина...
Новая "горячая точка" в Литве: в больнице паллиативной медицинской помощи 27 случаев коронавируса (4)
28 апреля вечером из Клайпедской лаборатории поступила...