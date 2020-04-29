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За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 2624 (44,9%) не имели клинических проявлений болезни, говорится в Telegram-канале федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев. Впервые в РФ число умерших за сутки превысило сто человек.
В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам человек, умерших за сутки - больше 100
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране зарегистрировано 99 399 заболевших в 85 регионах и 972 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человек (1830 выписаны за сутки). Россия остается на восьмом месте в мире по числу заболевших. В Турции, которая находится на седьмом месте, по последним данным статистического портала Worldometers, общее число заразившихся составляет 114 653.

В Москве отмечено 2220 новых случаев заражения и 67 смертей. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 50 646 заболевших. Среди новых заболевших 39% - люди от 18 до 45 лет; 38% - от 46 до 65 лет; 10,2% - от 66 до 79 лет; 5,3% - старше 80 лет; 7,5% - дети.

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