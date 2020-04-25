В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 74,5 тысячи человек

Всего в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах и 681 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 6250 человек (682 за сутки). В Москве зарегистрировано 2612 новых заболевших (всего 39 509). Из них 42% - от 18 до 45 лет; 37,5% - от 46 до 65 лет; 9% - от 66 до 79 лет; 4,5% - старше 80 лет; 7% - дети.
В Московской области выявлено 605 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге - 215. В Мурманской области прирост заболевших составил 193 человека, в Дагестане - 157, в Нижегородской области - 118.
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