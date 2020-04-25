aA
За последние сутки в России подтверждены 5966 случаев коронавируса в 83 регионах, из них 2915 (48,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев.
В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 74,5 тысячи человек
© Sipa / Scanpix

Всего в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах и 681 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 6250 человек (682 за сутки). В Москве зарегистрировано 2612 новых заболевших (всего 39 509). Из них 42% - от 18 до 45 лет; 37,5% - от 46 до 65 лет; 9% - от 66 до 79 лет; 4,5% - старше 80 лет; 7% - дети.

В Московской области выявлено 605 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге - 215. В Мурманской области прирост заболевших составил 193 человека, в Дагестане - 157, в Нижегородской области - 118.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В некоторых салонах красоты все места заполнены на месяц вперед  кое-где поднимают цены (46)

С 27 апреля в Литве открываются парикмахерские и салоны...

Литовка в Америке осталась без работы: надеюсь, у государства хватит денег (32)

США по-прежнему лидируют в мире по числу зараженных...

Poilsis Dzūkijoje Žydrė Gavelienė

Летний отдых в Литве: на всех места не хватит (18)

После того как премьер-министр Литвы Саулюс...

В Литве открылись торговые центры, но покупатели в них возвращаться не спешат (2)

С четверга в Литве открываются магазины в торговых...

Владелец ресторана: официанты боятся возвращаться на работу (82)

Несмотря на то, что уличные кафе могут работать уже с...

|Maža didelių žinių kaina