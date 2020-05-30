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За последние сутки в России выявлено 8952 случаев коронавируса в 83 регионах и 181 умерший, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 3747 случаев (41,9%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 396 575 заболевших и 4555 умерших.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 167 469 человек (8212 человек за сутки).

В Москве отмечено 2367 новых случаев коронавируса, 78 человек умерли. Для столицы это очередной рекорд по суточному числу жертв COVID-19. В Московской области 735 новых заболевших и 24 умерших, в Санкт-Петербурге - 365 заболевших, 13 пациентов скончались.

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