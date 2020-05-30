Число выздоровевших пациентов увеличилось до 167 469 человек (8212 человек за сутки).
В Москве отмечено 2367 новых случаев коронавируса, 78 человек умерли. Для столицы это очередной рекорд по суточному числу жертв COVID-19. В Московской области 735 новых заболевших и 24 умерших, в Санкт-Петербурге - 365 заболевших, 13 пациентов скончались.
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