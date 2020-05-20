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В России число выписанных после лечения от коронавируса за сутки впервые превысило число заболевших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Выявлено 8764 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, 9262 человека выписано. Также за сутки скончались 135 человек.
В России число выписанных за сутки пациентов впервые больше, чем новых случаев COVID-19
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах и 2972 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. В Москве отмечено 2699 новых случаев коронавируса - это минимум с конца апреля. В Московской области прирост заболевших составил 903 человека. В тройку вырвался Красноярский край, где за сутки прибавилось 504 новых случая заражения.

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