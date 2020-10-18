Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца прирост увеличился с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достиг 15 тысяч случаев.

В относительном выражении прирост количества инфицированных третий день подряд составляет 1,1%. Наименьшие темпы прироста были зафиксированы в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,5%).Наибольший прирост в абсолютных цифрах отмечается в Москве: за сутки зарегистрированы 4 610 заболевших. Вылечились 1 654 человека, 52 пациента скончались.

Накануне сообщалось, что число новых случаев заражения за сутки опустилось ниже отметки в 15 тысяч и составило 14 922.

За сутки в стране вылечились 5 377 пациентов, умерли 185 человек. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 399 тыс. 334 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 24 187 человек, выздоровели 1 млн 70 тыс. 576 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 674 новых случая COVID-19. Еще 460 случая заражения выявлены в Московской области, 289 - в Нижегородской области, 288 - в Ростовской области, 243 - в Свердловской области, 233 - в Воронежской области, 222 - в Красноярском крае, 218 - в Архангельской области, 200 - в Ханты-Мансийском АО, 198 - в Забайкальском крае.

Кроме того, 185 случаев зарегистрированы в Алтайском крае, 179 - в Иркутской и Томской областях, по 175 - Ставропольском крае, в Волгоградской и Ульяновской областях, 172 - в Мурманской области, 171 - Ямало-Ненецком АО, по 169 - в Оренбургской и Омской областях, 168 - в Саратовской области, 167- в Крыму, 164 - в Пензенской области, 163 - в Коми, 149 - в Новосибирской области, 139 - в Самарской области, 135 - в Якутии, 133 - в Республике Алтай.

Также 131 заболевший выявлен в Хабаровском крае, 127 - в Бурятии, 125 - в Пермском крае, 120 - в Орловской области, 115 - в Удмуртии, по 113 - в Тверской и Брянской областях, 110 - в Приморском крае, 107 - в Ярославской области, 106 - в Краснодарском крае, 105 - в Кировской области, 102 - в Ленинградской и Челябинской областях. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Штаб сообщил о 52 умерших в Москве, 15 - в Санкт-Петербурге, девяти - в Ростовской области, восьми - в Московской, семи - в Свердловской и Смоленской.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 53,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 544 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 304 тыс. 284 человека.