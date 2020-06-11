За сутки из больниц выписано 8367 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 261 150 человек.

В Москве зарегистрировано 1436 новых случаев коронавируса, 53 человека умерли. В Московской области прибавилось 724 заболевших, 22 пациента скончались. В Санкт-Петербурге 303 новых случая заражения и 38 умерших.