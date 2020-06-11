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За последние сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 174 человека умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 502 436 заболевших и 6532 умерших.
За сутки из больниц выписано 8367 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 261 150 человек.
В Москве зарегистрировано 1436 новых случаев коронавируса, 53 человека умерли. В Московской области прибавилось 724 заболевших, 22 пациента скончались. В Санкт-Петербурге 303 новых случая заражения и 38 умерших.
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