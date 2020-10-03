В России число новых случаев коронавируса приближается к 10 тысячам

aA

В России продолжает расти число выявленных случаев коронавируса. За сутки в стране отмечено еще 9859 заболевших в 85 регионах - это максимум с 15 мая, когда было зафиксировано более 10,5 тысячи инфицированных. 174 человека умерли. Всего в стране выявлено 1 204 502 заболевших и 21 251 умерший, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.