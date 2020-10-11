В России число новых случаев коронавируса бьет рекорд третий день подряд

В Москве подтвержден 4501 новый случай коронавируса (днем ранее - 4105), это самый высокий показатель с середины мая.

Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 994 пациента. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.

Рост случаев коронавируса в России возобновился с сентября, в течение месяца количество новых заболевших увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч в сутки к началу октября.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что через несколько месяцев "закончится эта история".

"Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

В пятницу Собянин заявил, что следующая неделя станет для Москвы "решающей".

"Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", - сообщил мэр Москвы.