В России четыре самолета совершили экстренную посадку

В России за один день четыре самолета были вынуждены совершить экстренную посадку. В двух случаях авиарейсы были прерваны из-за анонимных угроз о минировании. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва, сел в аэропорту Хабаровска, а самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, - в Перми. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В результате проверки следов взрывчатки на борту самолетов обнаружено не было.

Между тем в аэропорт Шереметьево экстренно вернулся Boeing 737 "Аэрофлота", летевший в швейцарский Цюрих. Причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками. Чуть позже в Шереметьево вернулся и A320 "Аэрофлота", выполнявший рейс в столицу Болгарии Софию. Согласно источникам, самолет развернулся над Беларусью из-за сработавшего датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей. Обе посадки прошли штатно, пострадавших нет.

В России уже несколько недель не спадает волна анонимных сообщений о минировании. Объектами угроз становятся, в основном, школы, здания судов и торговые центры. Власти вынуждены то и дело эвакуировать десятки тысяч людей. По официальным данным, подоплека происходящего не ясна. Угрозы поступают преимущественно по электронной почте. По указанию ФСБ, заблокировано около десятка иностранных интернет-служб, по каналам которых предположительно приходят сообщения о минировании.