В России больше 1,5 млн инфицированных коронавирусом

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило полтора миллиона, достигнув 1 513 877 человек, сообщил в воскресенье, 25 октября, оперативный штаб. Суточный прирост составил 16 710 случаев. Кроме того, за истекшие сутки скончались еще 229 больных. Общее число летальных исходов с момента проникновения инфекции в Россию составило 26 050, следует из данных оперштаба.