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За сутки в России выявлено 16 710 новых заражений SARS-CoV-2. Более 26 тысяч человек с COVID-19 скончались с момента проникновения вируса в страну.
В России больше 1,5 млн инфицированных коронавирусом
© Itar-Tass / Scanpix

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило полтора миллиона, достигнув 1 513 877 человек, сообщил в воскресенье, 25 октября, оперативный штаб. Суточный прирост составил 16 710 случаев. Кроме того, за истекшие сутки скончались еще 229 больных. Общее число летальных исходов с момента проникновения инфекции в Россию составило 26 050, следует из данных оперштаба.

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Deutsche Welle
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