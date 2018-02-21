Усилия правоохранителей по защите предвыборных баннеров кандидата в президенты России Владимира Путина пока не дают положительных результатов. Конструкции по-прежнему продолжают подвергаться атакам очевидных оппонентов действующей власти.
© Фото: Константин Бобылев, «Глобус»

Так, очередное нападение произошло в Серове. Там пострадал баннер с Путиным, установленный на улице Ленина возле дома N160, сообщает местное издание "Глобус".

Отмечается, что плакат с изображением действующего президента и кандидата забросали яйцами. Порчу конструкции обнаружили вечером 20 февраля.

При этом это уже не первый случай нападения на данный баннер. Ранее он уже подвергался атаке в середине февраля. Тогда плакат заменили на новый, а по факту происшествия местные правоохранители начали проверку. Впрочем, о ее результатах до сих пор ничего не сообщалось.

В минувшие выходные баннеры с Путиным были также испорчены в Кургане — там их облили зеленой жидкостью. Фотографии измазанных плакатов публиковали местные паблики.

До этого в Екатеринбурге на одном из билбордов с Путиным неизвестный написал слово "лжец". В еще одном случае от рук вандалов пострадал плакат с изображением президента, установленный во Владивостоке.

После этих происшествий из регионов стали поступать сообщения о том, что билборды с Путиным приказано охранять. Сообщения о патрулях, установленных возле плакатов, и указания, якобы данных полицейским, поступали из Новокузнецка, Сыктывкара и Якутии.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта. Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца.

NEWSru.com
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