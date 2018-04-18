«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

Он отметил, что встречается с представителями социальной сети примерно раз в полгода. «При этом постоянно слышу: Жаров всё спускает с рук Facebook, потому что там — какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — добавил глава Роскомнадзора.

В ответ на вопрос о том, какие прогнозы ведомство делает в отношении Facebook, Жаров призвал «не загадывать». «Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства», — заключил он. В интервью «Известиям» глава Роскомнадзора, комментируя ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram, также заявил, что у ведомства нет планов «класть весь интернет».

О возможной блокировке Facebook на территории России Жаров говорил еще в сентябре. «Мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», — отмечал он.