В России администратора паблика вызвали на допрос за отрывок из "Незнайки на Луне"

Поводом стал опубликованный им скриншот из книги известного детского писателя Николая Носова, сообщает "Открытая Россия".
Пост, о котором идет речь, был опубликован в группе 28 марта 2017 года. В нем выложена страница из 31-й главы изданной в 1964 году книги "Незнайка на Луне", сообщает newsru.com
В отрывке персонажи Селедочка, Винтик и Колосок обсуждают полицейских. Колосок с возмущением называет их "бандитами", которые вместо того, чтобы защищать население от грабителей, "защищают лишь богачей", грабящих людей, "прикрываясь законами, которые сами придумывают". На вопрос Винтика, почему жители слушаются полицейских и богачей, Колосок объясняет: "Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!"
Сам Малахов сообщил в соцсети о вызове в полицию на прошлой неделе.
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