Всего в стране выявлено 414 878 заболевших и 4855 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 175 877 человек. За сутки из больниц выписаны 3994 человека.
В РФ второй день подряд выявляют больше 9 тысяч заболевших. За прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, регистрируемый суточный прирост был ниже этой отметки.
В Москве отмечено 2297 новых случаев коронавируса, 76 человек умерли. В Московской области 728 новых случаев, 24 человека скончались.
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