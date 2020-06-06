В России 8855 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки из больниц выписано 8708 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 221 388 человек.

В Москве выявлено 1992 новых случая коронавируса, 58 человек скончались. В Московской области 758 заболевших за сутки и 18 умерших. В Санкт-Петербурге 347 новых случаев, 55 человек скончались.