В России 8 987 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала июня

За последние сутки в России подтверждены 8 987 случаев в 85 регионах, из них в Москве - 1714, на третьем месте Свердловская область - 320, сообщает оперативный штаб. Всего за время пандемии выявлено 511 423 заражений Covid-19.

Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала июня, обращают внимание "Ведомости". В то же время суточный прирост уже одиннадцатые сутки не превышает 9 тысяч, он колебался в пределах 8,4 - 8,9 тысячи.

Накануне число заразившихся коронавирусом в России превысило полмиллиона, в Москве - 200 тысяч. В четверг в стране было зарегистрировано 8 779 случаев, в среду - 8 404, во вторник - 8 595, в понедельник - 8 985.

За сутки число умерших пациентов с Covid-19 выросло на 183 до 6 715, число выписанных - на 8 220 до 269 370.

В Москве скончались 49 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За последние сутки выздоровели 2 255 пациентов. Всего, по официальным данным, в столице вылечились 118 024 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил падать, сейчас он составляет 0,76, отмечает Интерфакс.

В Москве на этой неделе отменили режим самоизоляции и пропуска. В городе значительно увеличился трафик. На Подмосковье, где в пятницу открываются уличные веранды кафе, в четверг вечером образовались большие автомобильные пробки. 12 июня - выходной.

Никаких массовых праздничных мероприятий в День России, 12 июня, и в день проведения парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 24 июня, в Москве не планируется, заявил накануне мэр Сергей Собянин, в понедельник подписавший указ об отмене режима самоизоляции.

"Лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть", - сказал он.

Собянин также попросил жителей других российских регионов граничить поездки в столицу.

В мире к утру пятницы, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом превысило 7,5 млн. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии стали 421 456 человек.