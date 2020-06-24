В России 7176 новых случаев коронавируса за сутки, 154 человека умерли

За последние сутки из больниц выписались 12 393 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822 человек.
Москва вошла в топ-3 регионов с наименьшими темпами прироста числа заболевших за сутки (0,4%, согласно данным оперштаба). В столице выявлено 811 новых случаев COVID-19 - это минимум с 8 апреля, когда было отмечено 660 заболевших. Умерли 14 человек.
В Санкт-Петербурге при 218 заболевших за сутки скончались 38 человек. В Московской области 24 умерших и 507 новых случаев инфицирования.
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