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За последние сутки в России выявлено 7176 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 154 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлен 606 881 заболевший и 8513 умерших.
В России 7176 новых случаев коронавируса за сутки, 154 человека умерли
© Reuters / Scanpix

За последние сутки из больниц выписались 12 393 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822 человек.

Москва вошла в топ-3 регионов с наименьшими темпами прироста числа заболевших за сутки (0,4%, согласно данным оперштаба). В столице выявлено 811 новых случаев COVID-19 - это минимум с 8 апреля, когда было отмечено 660 заболевших. Умерли 14 человек.

В Санкт-Петербурге при 218 заболевших за сутки скончались 38 человек. В Московской области 24 умерших и 507 новых случаев инфицирования.

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NEWSru.com
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