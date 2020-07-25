В России 5871 новый случай коронавируса, 146 умерших за сутки

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В России за сутки выявлен 5871 заболевший COVID-19 во всех регионах, 146 человек скончались. Всего в стране зарегистрировано 806 720 заболевших и 13 192 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Из больниц за последние сутки выписано 8366 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 597 140.
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