В России 5871 новый случай коронавируса, 146 умерших за сутки

Скопировать ссылку В России 5871 новый случай коронавируса, 146 умерших за сутки

aA

В России за сутки выявлен 5871 заболевший COVID-19 во всех регионах, 146 человек скончались. Всего в стране зарегистрировано 806 720 заболевших и 13 192 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Следите за самыми важными новостями в социальных сетях!