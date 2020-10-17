В России 14 922 новых случаев коронавируса, 279 человек умерли за сутки

В Москве прибавилось 4648 заболевших, умерли 56 человек. Число новых случаев COVID-19 в столице за последнюю неделю выросло на 25,3%. За сутки госпитализировано 1249 пациентов, 318 человек находятся на ИВЛ. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 17% больше, чем за предыдущую, сообщает городской оперштаб.

Из российских больниц за сутки выписано 8617 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 065 199.