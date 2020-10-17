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В России за последние сутки выявлено 14 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 279 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За весь период в стране отмечено 1 384 235 заболевших и 24 002 умерших.
В России 14 922 новых случаев коронавируса, 279 человек умерли за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве прибавилось 4648 заболевших, умерли 56 человек. Число новых случаев COVID-19 в столице за последнюю неделю выросло на 25,3%. За сутки госпитализировано 1249 пациентов, 318 человек находятся на ИВЛ. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 17% больше, чем за предыдущую, сообщает городской оперштаб.

Из российских больниц за сутки выписано 8617 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 065 199.

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