Депутаты Госдумы предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение дня тишины во время выборов в России. Размер штрафа может составить 4% от годового оборота или от 2,3 до 3,5 миллиона рублей. Об этом газете "Известия" рассказал первый зампред фракции "Единой России", член совета Госдумы Адальби Шхагошев, сообщает Esquire.
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 5.11 КоАП РФ ― "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом".

Также изменения могут внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Депутаты хотят дополнить его понятием "иностранные СМИ". В эту категорию попадут издания, зарегистрированные за границей. Поправка должна регулировать их деятельность во время избирательной кампании.

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Сейчас нарушение статьи 5.11 КоАП предусматривает штраф для граждан в размере 1−1,5 тысячи рублей, для должностных лиц ― 2−3 тысячи рублей, для юридических лиц ― 20−30 тысяч рублей.

По словам Шхагошева, иностранные СМИ в последнее время массово нарушают российское законодательство. По его мнению, отсутствие жестких законодательных норм позволяет этим медиаресурсам халатно относиться ко всей системе власти в России.

В качестве примера он привел ситуацию с немецким изданием Deutsche Welle, которое, по мнению Госдумы, нарушило несколько российских законов, опубликовав в твиттере "призывы принять участие в несанкционированных акциях". Речь идет о несогласованной акции в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в начале августа.

В результате комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обратилась в МИД с просьбой лишить DW аккредитации. В немецкой компании все претензии о вмешательстве отвергают.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства обнаружила нарушения российского избирательного законодательства в публикациях "Радио Свобода", "Настоящего времени", "Медузы", Русской службы Би-би-си", "МБХ Медиа" и "Голоса Америки". По информации комиссии, эти СМИ нарушили российское избирательное законодательство в день тишины перед единым днем голосования и в сам этот день, 8 сентября. В чем именно заключались нарушения, депутаты не пояснили.

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