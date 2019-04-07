В РФ журналиста оштрафовали за репост с символикой "Открытой России"

В Краснодарском крае России журналист Александр Савельев оштрафован за репост в соцсети Facebook материала с символикой оппозиционного движения "Открытая Россия". Мировой судья судебного участка №222 в Усть-Лабинском районе Краснодарского края назначил за это штраф в размере 5000 рублей, сообщил Савельев в своем telegram-канале в воскресенье, 7 апреля.

Журналист признан виновным в "размещении символики нежелательной организации" (ст. 20.33 КоАП) за репост материала сообщества "Открытая Россия//Краснодарский край", в котором рассказывалось о деле русской мафии в Испании. Ссылка вела на заблокированный сайт движения. На странице Савельева в Facebook была также размещена ссылка на его блог, где рассказывалось о краснодарском чиновнике, "который помогал фирмам собственной жены получать госконтракты".

Уже не первый штраф на репост

Ранее депутат Ейского районного совета Краснодарского края Александр Коровайный был также оштрафован на 5000 рублей за репост в Facebook картинки из группы "Открытой России", а на краснодарского активиста и эколога Евгения Витишко составили протокол за репост в Facebook видеозаписи с поэтического вечера "Открытой России".

В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций, связанных с бизнесменом и критиком Кремля Михаилом Ходорковским, в том числе Open Russia Civic Movement. Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было, но 30 марта объявило о самоликвидации по соображениям безопасности.