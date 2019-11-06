Государственная дума РФ во вторник, 5 ноября, одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий ритейлеров предустановливать российское программное обеспечение (ПО) на некоторые виды электронных устройств при их продаже. Согласно документу, список таких гаджетов и перечень российских ПО должно определить правительство России.
В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", сообщается на сайте Госдумы. Авторы инициативы считают, что запрет на продажу гаджетов без российского ПО "обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний". Инициатива предоставляет российским компаниям "правовые механизмы продвижения своих программ" для проживающих в РФ пользователей, говорится в пояснительной записке далее.
Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2019 года главой комитета по экономической политике Госдумы Сергеем Жигаревым из ЛДПР и тремя депутатами от других партий. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля 2020 года.
В РФ запретят продажу гаджетов без российского программного беспечения (3)
В пояснительной записке к законопроекту, прошедшему...
Более половины россиян выступили за изменения в политической системе (7)
Соцопрос показал, что почти 60% россиян считают...
Путин заявил о попытках "пещерных русофобов" уничтожить русский язык (6)
Россия сталкивается с попытками искусственно, грубо и...
МИД РФ: Эстония отказывается пропускать российские корабли и самолеты (29)
МИД РФ выразил "крайнее недоумение" в отношении...
Новым послом России в Британии назначен Андрей Келин. Чем он известен? (1)
Президент России Владимир Путин подписал указ о...
TOP новостей
Две Литвы разделяет пропасть: выезжаешь из Вильнюса и оказываешься в другом государстве (62)
Жителям крупных городов Литвы сложно понять, почему...
Возвращается налог на автомобиль: предлагают в два раза меньшие суммы (2)
Правящие зарегистрировали новую версию налога на...
Две литовские компании проводят эксперимент: ввели 6-часовой рабочий день (8)
Две действующие в Литве компании Valandinis и Engineer год...
Армяне полюбили Литву и открыли ресторан: есть одна проблема – работники (7)
Между Укмерге и Вильнюсом , у дороги находится кафе и...
60 литовских компаний перебрались в Польшу: повышение зарплат развалит транспортный сектор? (2)
Больше 60 транспортных компаний из Литвы уже...