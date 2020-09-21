На военных полигонах юга РФ в понедельник, 21 сентября, стартовали российские крупнейшие стратегические учения года - "Кавказ-2020", к которым привлечены свыше 80 тыс. человек, включая 12 900 военнослужащих. Своих военных на маневры направили, в частности, Китай, Пакистан, Беларусь, Армения и Мьянма.

На первом этапе будет отработано взаимодействие со странами-участницами. На втором - решены задачи управления в ходе ведения совместных боевых действий.

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Учения продлятся до 26 сентября. Они будут проходить на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.

Индия и Азербайджан решили не участвовать



Ранее, в августе и в сентябре, от участия в маневрах отказались сразу две страны- Индия и Азербайджан. Так, в Нью-Дели уточняли, что военные не будут участвовать в маневрах из-за пандемии и связанных с ней сложностей с логистикой. В свою очередь издание The Times of India отмечало, что решение принято из-за того, что на маневрах собирались присутствовать солдаты из Китая и Пакистана. В июне столкновения Индии и КНР впервые за десятилетия привели к жертвам, напряженность в регионе резко возросла.

Позднее от участия в учениях без объяснения причин отказался Азербайджан, заявивший, что отправит на маневры лишь своих наблюдателей.