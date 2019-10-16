В России создадут список лиц и компаний, пострадавших от западных санкций. На них, по предложению Минфина, будут действовать особые нормы законодательства.
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Министерство финансов России предлагает применять "специальные положения законодательства Российской Федерации" для граждан и компаний, попавшие под западные санкции - в их отношении будет действовать особый подход. Это следует из проекта изменений в закон о контрсанкций, появившийся на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает агентство РБК во вторник, 15 октября.

"Нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России", - пояснили РБК в пресс-службе Минфина. Для этой цели будет создан механизм применения специальных положений законодательства в отношении граждан и юрлиц под санкциями, а также специальный список пострадавших лиц и компаний с возможностью добавлять и исключать участников. Будет ли этот список публичным, пока не объявляется.

По словам представителя Минфина, к пострадавшим, в частности, могут быть применены специальные режимы банковского регулирования Банка России. Между тем, как отмечает РБК российские компании под санкциями начали получать послабления вскоре после того, как были введены ограничения.

Deutsche Welle
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