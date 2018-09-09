В Москве задержали политика и ведущего программы "Где деньги?" на YouTube-канале "Навальный Live" Владимира Милова. Об этом его жена сообщила в Facebook.

Милова доставили в ОВД "Ясенево" и составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

О своем задержании также сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Георгий Албуров. Его остановили на выходе из подъезда и отвезли в ОВД "Даниловский". По словам Албурова, вечером в субботу он должен был ехать в Санкт-Петербург на митинг против пенсионной реформы.

"При задержании не представились, основания для задержания не сказали. Такой принудительный Убер до ОВД", - пишет сотрудник ФБК в Twitter. Только спустя 2,5 часа после задержания Албурову вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация мероприятия без подачи уведомления).

Позже Албуров сообщил, что его решили оставить в ОВД до понедельника. В этот же день пройдет суд для определения меры пресечения. Ему грозит до 10 суток административного ареста.

Кроме того, в столице повторно задержали сотрудника штаба Навального Николая Касьяна. Его уже задерживали вечером 7 сентября вместе с семью сторонниками оппозиционера. Среди них были и несовершеннолетние.

По словам одного из задержанных, полицейские объяснили свои действия тем, что в офисе находится человек в розыске. Спустя два часа всех совершеннолетних отпустили, а к юными сторонниками Навального приехали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, которые долго объясняли им, что они "испортят себе жизнь". После этого их забрали родители.

После нового задержания Касьяну, вероятно,вменяют все ту же часть 2 статьи 20.2 КоАП. Активиста оставили в ОВД до суда, который пройдет в понедельник.

В Петербурге полиция приехала в штаб Навального в поисках координатора Дениса Михайлова. В Twitter штаба сообщается, что полицейские изъяли газету "Правда о России", листовки и плакаты о митинге 9 сентября и фотографию президента РФ Владимира Путина.

Оппозиционер Михаил Светов сообщил, что в петербургском штабе также нашли игрушечный лук со стрелами-присосками и потребовали от сотрудницы штаба "продемонстрировать, что это не боевое оружие".

В Челябинске доставили в полицию координатора местного штаба Навального Бориса Золотаревского, сообщил порталу 74.ru адвокат Андрей Лепёхин.

По словам самого Золотаревского, перед задержанием в его квартире выпилили дверь и провели обыск. При задержании к нему применили физическую силу, Золотаревский жаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую помощь и увезли в больницу.

"Сегодня у него повторно провели обыск по делу о хулиганстве, которое было возбуждено еще в мае, - рассказал Лепёхин. - Та же следователь снова вынесла постановление, и Центральный районный суд снова санкционировал обыск. К нему приехали сегодня с ОМОНом". По словам адвоката, координатору штаба угрожали арестом за несанкционированный митинг.

В Перми в штаб Навального пришли люди в штатском, представившиеся полицейскими, но не показавшие удостоверений. Координатор штаба Наталья Вавилова и сотрудник штаба Сергей Ухов пытались не пустить визитеров, но им заломали руки, рассказала Вавилова "Коммерсанту - Пркамье".

По ее словам, после этого в штаб пришли полицейские в форме и сотрудники Следственного комитета и начали изымать технику. "Я требовала, чтобы полицейские установили личности людей, применивших к нам физическую силу. Но это обращение было проигнорировано", - добавила Вавилова. Ухов вел трансляцию обыска в Periscope.

В Тамбове Советский районный суд 8 сентября арестовал на 25 суток заместителя координатора местного штаба Алексея Навального Игоря Сливина. Об этом сообщила в Twitter координатор штаба Диана Рудакова.

Суд признал Сливина виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Причиной судья счел организацию Сливиным встречи с Алексеем Навальным у торгового центра 29 октября 2017 года.

Рудакова тогда отмечала, что встречу провели на частной территории, то есть для ее организации не требовалось согласование с властями. Сливин был грубо задержан полицейскими в штатском 7 сентября, то есть спустя почти год после мероприятия. Он объявил голодовку.

Напомним, сам Навальный был арестован 27 августа на 30 суток за январскую "забастовку избирателей" и не сможет принять участия в протесте против пенсионной реформы 9 сентября.