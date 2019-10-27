В Россию прибыла первая партия незарегистрированного в РФ препарата "Фризиум", который применяют при эпилепсии. Поступили 7620 упаковок таблеток и капсул, предназначенные для 540 детей из Москвы и других городов РФ, сообщила на своей странице в Facebook директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава в воскресенье, 27 октября. Получатели препарата уже выбраны, Росздравнадзор открыл горячую линию для предоставления информации о сроках выдачи.
За первой партией последуют другие, но сроки их поставок пока неизвестны, сообщила Мониава, отметив, что Минздрав "обещает обеспечить препаратами всех нуждающихся детей". "Все это касается только детей до 18 лет, - пояснила правозащитница. - По обеспечению пациентов старше 18 лет постановления Правительства пока не было". Им придется, "видимо, продолжать покупать на черном рынке, рискуя уголовными делами, и ждать регистрации препаратов в России", продолжила она.
Активный компонент "Фризиума" клобазам находится в списке психотропных средств, оборот которых ограничен в РФ. Из публикаций в СМИ известно, что компания Sanofi подала заявку на регистрацию клобазама в России, написала Мониава, пояснив, что Минздрав обещал зарегистрировать препарат "в ускоренном режиме", то есть в срок до 160 дней.
Женщину задержали за покупку лекарства для сына
12 августа москвичку Елену задержали прямо в отделении почты при получении трех посылок, содержащих в общей сложности 600 таблеток "Фризиума", предназначавшихся для ее страдающего эпилепсией сына. Мониава, общавшаяся с задержанной матерью, рассказала DW, что было возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза лекарства на основе веществ, оборот которых ограничен в РФ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ пояснила, что получившая посылку женщина проходит по делу как свидетель. Позже Транспортная прокуратура решила, что возбуждать уголовное дело против матери тяжелобольного ребенка, заказавшей за границей незарегистрированный в РФ препарат, незаконно.
В РФ прибыла первая легальная партия "Фризиума" для детей с эпилепсией (1)
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