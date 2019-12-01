В результате ДТП с автобусом Kia, выполнявшем рейс по маршруту Сретенск - Чита, погибли минимум 19 человек, еще не менее 21 пострадали. Такие данные в воскресенье, 1 декабря, приводит региональная администрация. Авария произошла в Сретенском районе Забайкальского края. По информации Теlegram-канала Baza среди погибших - двое детей.
Информация о падении автобуса с моста поступила в МЧС в 09.38 мск. По данным ГИБДД России, на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи у автобуса лопнуло колесо. По данным источника в экстренных службах, водитель не справился с управлением, транспортное средство пробило ограждение и упало с моста в покрытую льдом реку Куэнга.
В Забайкалье автобус вылетел с моста — 19 человек погиблиhttps://t.co/CqSCS3hKfO pic.twitter.com/kNhHhuVLFy— Inkazan.ru (@inkazan) 1 декабря 2019 г.
После падения Kia Granbird не ушел под воду. Он упал на лед, поэтому спасателям приходится работать особенно аккуратно, извлекая из салона выживших. По некоторым данным, их - не менее 20 человек. Из-под обломков уже достали 12 тел. В любой момент автобус может затонуть.
Водитель рухнувшего в реку автобуса погиб
Теlegram-канал 112 сообщил, что автобус будут поднимать краном. Для эвакуации пострадавших задействована санитарная авиация. Всего в спасательной операции задействованы 30 человек и 11 единиц техники. На место аварии прибыли пять бригад скорой медицинской помощи, к вылету готовился вертолет регионального центра медицины катастроф.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек. По предварительным сведениям Telegram-канала 112, водитель Сергей Кубасов - в числе погибших.
Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, мужчина занимается туристическими перевозками. По предварительным данным, в автобусе находились от 43 до 44 человек.
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