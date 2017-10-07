В день протеста против очередного ареста политика Алексея Навального в разных городах страны задерживают его сторонников: где-то полиция предъявляет претензии к участникам пикетов, где-то задерживают координаторов, связанных со штабами политика, который надеется получить возможность участвовать в выборах президента. Допустить его, несмотря на судимость, - требование участников акций. В Москве акция началась на Пушкинской площади: по впечатлениям очевидцев, там собралось более тысячи человек, которых полиция просит разойтись.
© youtube.com

Утром они начались в городах на востоке России: во Владивостоке, Хабаровске, Чите пикеты и митинги собирали десятки участников. Акции проходили спокойно.

Однако затем из регионов стали поступать сообщения о задержаниях. Участников акций задерживали в Самаре и Ижевске.

Главная акция должна пройти вечером в Петербурге, где власти отказались допускать митингующих на Марсово поле. "ОВД-Инфо" передает, что там задержали юриста Дениса Михайлова и активиста штаба Михаила Соснина.

В Краснодаре задержали двух координаторов экологической вахты, в Томске в полицию забирали координатора "Открытой России", но затем отпустили.

В Смоленске координатора штаба Навального Андрея Волобуева накануне поздно вечером арестовали на восемь суток. В Краснодаре координатору штаба Мирославу Вальковичу дали десять суток ареста. В обоих случаях основания - призывы к участию в несогласованных акциях.

Штаб Навального в Твери сообщает о задержании юриста Артема Важенкова.

Из Самары сообщают о задержании нескольких организаторов акции за Навального и волонтеров. Местонахождение Егора Алашеева уточнить не удается.

В Санкт-Петербурге власти города отказались согласовывать митинг на Марсовом поле и не предоставили другой площадки. Навальный заявил, что так делать нельзя, и продолжает звать своих сторонников приходить вечером на Марсово поле. В Москве акцию на Тверской тоже не согласовали, там политик призывает провести прогулку - на нее желающих приглашали к 14:00: "Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите - стойте, хотите - идите, хотите - лежите, хотите - пойте".

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу.

Президенту России Владимиру Путину в субботу исполняется 65 лет.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

На акциях за Навального задержали почти 100 человек. Больше всего - в Екатеринбурге (4)

На акциях в защиту политика Алексея Навального...

Рэперу Гнойному закрыли въезд на Украину перед концертом в Киеве (5)

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в...

Правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону на 180 млрд рублей (44)

Рост оборонного бюджета предполагается за счет...

В разных городах России задерживают сторонников Навального. Акция в Москве началась (9)

В день протеста против очередного ареста политика...

Кремль и Каракас: братья по нефти и оружию навеки? (2)

Россия - один из важных кредиторов и инвесторов в...

TOP новостей

Меняются потребительские привычки жителей Литвы (74)

Литовские покупатели, по сравнению с покупателями...

В центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, есть пострадавшие (1)

У Музея естественной истории в центре Лондона...

Комиссия по этике предлагает исключить из партии соцдемов-"бунтовщиков" (4)

На заседании 7 октября Комиссия по этике и процедурам с...

После встречи с ТВ мужчина установил "рекорд" - 5,66 промилле алкоголя в крови (6)

На минувшей неделе литовская полиция сообщила о том,...

Глава литовской компании с оборотом в 30 млн. евро: работники молодые, но надолго не задерживаются (45)

"Моя работа - помочь другим стать богатыми", - сказал...