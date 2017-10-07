Утром они начались в городах на востоке России: во Владивостоке, Хабаровске, Чите пикеты и митинги собирали десятки участников. Акции проходили спокойно.

Однако затем из регионов стали поступать сообщения о задержаниях. Участников акций задерживали в Самаре и Ижевске.

Главная акция должна пройти вечером в Петербурге, где власти отказались допускать митингующих на Марсово поле. "ОВД-Инфо" передает, что там задержали юриста Дениса Михайлова и активиста штаба Михаила Соснина.

В Краснодаре задержали двух координаторов экологической вахты, в Томске в полицию забирали координатора "Открытой России", но затем отпустили.

В Смоленске координатора штаба Навального Андрея Волобуева накануне поздно вечером арестовали на восемь суток. В Краснодаре координатору штаба Мирославу Вальковичу дали десять суток ареста. В обоих случаях основания - призывы к участию в несогласованных акциях.

Штаб Навального в Твери сообщает о задержании юриста Артема Важенкова.

Из Самары сообщают о задержании нескольких организаторов акции за Навального и волонтеров. Местонахождение Егора Алашеева уточнить не удается.

В Санкт-Петербурге власти города отказались согласовывать митинг на Марсовом поле и не предоставили другой площадки. Навальный заявил, что так делать нельзя, и продолжает звать своих сторонников приходить вечером на Марсово поле. В Москве акцию на Тверской тоже не согласовали, там политик призывает провести прогулку - на нее желающих приглашали к 14:00: "Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите - стойте, хотите - идите, хотите - лежите, хотите - пойте".

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу.

Президенту России Владимиру Путину в субботу исполняется 65 лет.