В Пятигорске прошел парад дошкольных войск

Сводный хор детсадовцев также исполнил "Катюшу", дети прочитали стихи о победе и станцевали "композицию" "Маки".
Принимал парад глава города Андрей Скрипник. "Связь поколений жива и неразрывна", отметил он и заявил, что у этого парада есть все шансы стать "еще одной доброй городской традицией".
"Чем раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество", – уверена начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина. По ее словам, этот парад – не просто веселая игра, "это наша благодарность, наша память, наша гордость".
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