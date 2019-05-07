В Пятигорске воспитанники детских садов в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер промаршировали по площади у Вечного огня. В праздничном шествии участвовали более 500 детей, сообщается на официальном сайте Пятигорска.
В Пятигорске прошел парад дошкольных войск
© Organizatorių nuotr.

Сводный хор детсадовцев также исполнил "Катюшу", дети прочитали стихи о победе и станцевали "композицию" "Маки".

Принимал парад глава города Андрей Скрипник. "Связь поколений жива и неразрывна", отметил он и заявил, что у этого парада есть все шансы стать "еще одной доброй городской традицией".

"Чем раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество", – уверена начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина. По ее словам, этот парад – не просто веселая игра, "это наша благодарность, наша память, наша гордость".

"Настоящее время"
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