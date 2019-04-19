Российские военные принудительно посадили на аэродроме в Псковской области небольшой самолет, нарушивший границу РФ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По информации "Медузы", предполагалось, что самолет попал на территорию России из соседнего государства – одной из стран Балтии. Между тем воздушное судно оказалось российским.
© Reuters / Scanpix

Псковское агентство информации сообщало со ссылкой на источник, что 18 апреля в регионе принудительно посадили спортивно-тренировочный самолет RV-7, зарегистрированный в Тверской области. Утверждалось, что самолет двигался в сторону государственной границы.

Воздушное судно двигалось в небе в Новгородской области на низкой высоте и не отвечало на запросы с земли. Чтобы посадить самолет, военные подняли авиацию, в том числе истребитель. Личность и гражданство пилота, а также цели его полета сейчас устанавливаются.

Статьи по теме:
В Беларуси решили, что будет с задержанными на границе иностранцами
Ядерный бомбардировщик США отработал бомбометание по базе Балтфлота РФ  (39)

Источник "Интерфакса" не уточнил, когда именно самолет нарушил границу России.

Впоследствии оказалось, что в Псковской области принудительно посадили российский, а не иностранный самолет, сообщил источник "Интерфакса".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Су-27 дважды за сутки сопровождали американские B-52 над Балтикой (16)

Российские Су-27 дважды за сутки осуществляли...

Швеция: действия российского Су-27 над Балтикой являются провокацией (55)

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что...

Россия

В Псковской области военные принудительно посадили самолет-нарушитель

Российские военные принудительно посадили на...

Роскомнадзор определил, какие фразы оскорбляют российскую власть

Российские власти попытались объяснить руководителям...

Дмитрия Быкова доставили на лечение в Москву

Писатель и журналист Дмитрий Быков,...

Песков: опасения стран Балтии по поводу российской угрозы безосновательны (60)

Президент РФ Владимир Путин на встрече с эстонской...

В Кремле прошла встреча президентов Эстонии и России (71)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в...

TOP новостей

Нынешняя ситуация на рынке недвижимости неспокойная: жилья в центре станет меньше, оно подорожает (6)

Активность на рынке недвижимости в первом квартале...

Группа депутатов парламента Литвы предлагает принимать в детсады только детей, привитых от кори (3)

Группа оппозиционных литовских консерваторов и...

Песков: опасения стран Балтии по поводу российской угрозы безосновательны (60)

Президент РФ Владимир Путин на встрече с эстонской...

Погода: после дождливой Пасхи придет настоящее тепло (3)

В пятницу тон погоде в Литве все еще будет задавать...

В Литве такой рынок единственный: мы приучаем людей к переменам (2)

Рынок Тимо, наверное, первый в Литве рынок , который...