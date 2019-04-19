В Псковской области военные принудительно посадили самолет-нарушитель

Псковское агентство информации сообщало со ссылкой на источник, что 18 апреля в регионе принудительно посадили спортивно-тренировочный самолет RV-7, зарегистрированный в Тверской области. Утверждалось, что самолет двигался в сторону государственной границы.

Воздушное судно двигалось в небе в Новгородской области на низкой высоте и не отвечало на запросы с земли. Чтобы посадить самолет, военные подняли авиацию, в том числе истребитель. Личность и гражданство пилота, а также цели его полета сейчас устанавливаются.

Источник "Интерфакса" не уточнил, когда именно самолет нарушил границу России.

Впоследствии оказалось, что в Псковской области принудительно посадили российский, а не иностранный самолет, сообщил источник "Интерфакса".