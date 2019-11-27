На устройствах Apple, используемых в России, города аннексированного у Украины Крыма обозначены как часть российской территории. За пределами страны ссылок на РФ при их появлении на картах нет.
Apple
© AFP/Scanpix

Под давлением Москвы американская корпорация Apple обозначила в программе "Карты" на своих устройствах, используемых в России, аннексированный у Украины полуостров Крым как российскую территорию. Теперь такие города, как например, Севастополь и Симферополь, в приложениях Apple на территории РФ появляются с дополнением "Крым, Россия". За пределами РФ у названий географических объектов в Крыму нет ссылки на страну.

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что корпорация Apple внесла поправки в географические названия "в соответствии с конституцией РФ", пишет "Интерфакс".

По словам Пискарева, Россия потребовала от Apple отображать на своих устройствах географические объекты в Крыму как часть российской территории в начале апреля 2019 года. С этой целью в Госдуму был приглашен директор ООО "Эппл Рус" Виталий Морозько. После этого в приложениях Apple на территории РФ города в Крыму стали появляться без дополнения "Украина".

В отличие от Apple, на картах Google населенные объекты в Крыму не сопровождаются ссылками на страну. Однако при поиске из России их написание приведено в соответствие с русской орфографией, кроме того, между Крымом и Украиной проведена четкая граница.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году, после чего Евросоюз и США ввели против Москвы обширные санкции.

Deutsche Welle
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