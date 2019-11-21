В правительстве РФ рассчитывают на запуск "Северного потока - 2" в середине 2020 года

Речь идет о полноценных объемах поставки газа потребителям по "Северному потоку - 2". Точного месяца Дмитрий Козак, однако, не назвал.
„Nord Stream 2“
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак считает, что газопровод "Северный поток - 2", который напрямую свяжет Россию и Германию, может заработать "в середине следующего года". Такое мнение российский вице-премьер высказал в четверг, 21 ноября. Речь идет о полноценных объемах поставки газа потребителям. Точного месяца Козак, однако, не назвал.

Накануне глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, утверждал, что речь идет "о ближайших месяцах". "Может быть, и в этом году", - приводило его слова РИА "Новости".

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Зеленый свет от Дании

Как напоминает издание Handelsblatt, трубопровод должен был быть запущен еще в 2018 году. Однако строительство затянулось, поскольку правительство Дании лишь в конце октября 2019 года выдало разрешение на прокладку труб в территориальных водах этой страны в районе острова Борнхольм.

В среду, 13 ноября, германский бундестаг одобрил включение (имплементацию) Газовой директивы Европейского Союза в законодательство ФРГ, которая распространяется теперь на строительство и работу "Северного потока - 2" на территории Германии.

Спорный газопровод

"Северный поток - 2" считается в Европе крайне неоднозначным проектом. Против его реализации выступает Украина, рассматривающая еще один газопровод в обход ее границ в качестве угрозы транзиту российского газа через ее территорию. Ряд других европейских стран, в частности Польша, считают "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности ЕС. Соединенные Штаты также уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддерживает строительство газопровода, но вместе с тем подчеркивает, что будет настаивать на сохранении транзита российского газа через Украину.

Deutsche Welle
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