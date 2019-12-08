"Традиционно не отвечает"

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов впервые прокомментировал расследование ФБК в интервью интернет-изданию "Лента.ру". Его спросили, почему вопрос по поводу публикации Навального не прозвучал во время большого интервью 20 телеканалам, которое Медведев давал 5 декабря.

"Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства РФ традиционно не отвечает на провокации Навального и иже с ним. Много чести", - ответил пресс-секретарь Медведева.

"Но раз вы спрашиваете меня, то я могу сказать, что, конечно, мы видели эту двухдневную политическую акцию. Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией. При этом почему-то он решил, что его вопрос важнее тех, что задавали участники интервью, - продолжил Осипов. - Тут и комментировать особо нечего".

По его словам, в правительстве не раскрывают информацию о передвижениях членов семьи главы правительства, "поскольку он является объектом госохраны". "Различного рода транспортные средства", принадлежащие Медведеву и его супруге, указаны в декларации, а если кто-то из членов семьи премьера пользуется каким-либо иным видом транспорта, "все это оплачивается соответствующим образом из личных средств".

Два бизнес-джета

Авторы расследования ФБК утверждают, что Светлана Медведева совершала многочисленные перелеты на бизнес-джете Bombardier Global Express 5000, стоимость которого оценивается в 50 млн долларов. К такому выводу они пришли, сопоставив данные о перемещении самолета и информацию о поездках жены премьера.

Согласно декларации о доходах Медведевой за 2018 год, опубликованной на сайте правительства, ее годовой доход составил 0 рублей, а единственное записанное на нее транспортное средство - автомобиль марки Volkswagen Golf.

В публикации ФБК сказано, что ранее этот самолет принадлежал офшору банка ВТБ, а сейчас записан на офшор в Белизе. На этот же офшор записан Bombardier Global 6000 (стоимостью 60 млн долларов), которым, как утверждает фонд Навального, пользуется телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде.

Аскер-заде, по версии ФБК, состоит в отношениях с президентом ВТБ Андреем Костиным, расследование о ней фонд выпустил 2 декабря. Ссылки на статьи о связи телеведущей с Костиным массово блокировались по решению суда по искам ВТБ, писали "Ведомости".

Кто оплачивал перелеты на этих двух Bombardier, установить не удалось, но ФБК усмотрел в этом проявление коррупции.

"Ввиду санкционных рисков"

В пятницу вечером расследование ФБК, посвященное Аскер-заде, впервые прокомментировали в компании "ВТБ лизинг", которая входит в группу ВТБ. Из заявления следует, что фигурировавшие в расследовании бизнес-джеты действительно принадлежали группе.

"Ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков в 2017 году принадлежавшие "ВТБ Лизингу" самолеты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям", - говорится в ответе пресс-службы "ВТБ Лизинга" за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.

Продажа девяти самолетов осуществлялась "исключительно на рыночных условиях", сейчас они не принадлежат ни группе ВТБ, "ни каким бы то ни было аффилированным с ней структурам", поэтому "ВТБ Лизинг" не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, "предоставлению в аренду и прочему", говорится в заявлении.

Ответ пресс-секретаря Медведева был опубликован "Лентой.ру" через 10 минут после статьи РБК с комментарием "ВТБ лизинга", обращают внимание "Ведомости", которые тоже отправляли запросы в ВТБ и пресс-секретарю Медведева, но не получили ответы. Би-би-си также обратилась за комментарием в пресс-службу правительства и ожидает ответа.

В пятницу издание The Bell сообщило, что патриарх Кирилл летал на бизнес-джете за 43 млн долларов, который принадлежал той же связанной с банком ВТБ компании, чьими самолетами, согласно расследованиям ФБК, пользовались Аскер-заде и Медведева.

"Он вам не Димон"

В 2017 году ФБК выпустил расследование "Он вам не Димон", которое было посвящено "тайной недвижимости", якобы имеющейся у Медведева. В фильме, в частности, утверждалось, что один из фондов, связанных с премьером, мог получить земельный участок и особняк на Рублевском шоссе от бизнесмена Алишера Усманова.

Спустя месяц после выхода расследования Медведев заявил, что оно сделано "по принципу компота". "Берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его", - говорил премьер.

После выхода фильма против Навального и ФБК было подано несколько исков о защите чести и достоинства, они были удовлетворены. Из-за того, что фильм по решению суда не был удален, против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело.